Динамо Загреб підписало воротаря збірної Хорватії

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 07:05
Динамо Загреб підписало воротаря збірної Хорватії
Динамо Загреб

Воротар Фенербахче та збірної Хорватії Домінік Лівакович повернувся до Динамо Загреб на правах оренди. 

Про це повідомила пресслужба хорватського колективу.

Угоду розраховано до завершення сезону-2025/26, але невідомо, чи матиме клуб опцію викупу голкіпера.

Лівакович виступав за Динамо з 2015 по 2023 рік, зігравши за клуб 293 матчі, в яких пропустив 233 голи і 138 разів зберіг свої ворота у недоторканності. 

Згодом голкіпер перебрався до Фенербахче, звідки на початку сезону вирушив до Жирони в оренду, не зігравши за каталонців жодного матчу. 

Також футболіст з 2017 року є основним у збірній Хорватії, зігравши вже за головну команду країни 71 матч.

Раніше Лівакович відмовлявся грати за "біло-червоних", оскільки тоді б не зміг виступав за Динамо через правила УЄФА.

