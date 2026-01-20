Українська правда
Інтер узгодив трансфер 18-річного таланта Динамо Загреб

Микола Літвінов — 20 січня 2026, 00:57
Інтер узгодив трансфер 18-річного таланта Динамо Загреб
Леон Якирович
gnkdinamo.hr

Міланський Інтер завершив оформлення трансферу перспективного хорватського захисника Леона Якировича із загребського Динамо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Фінансова складова угоди передбачає гарантовану виплату в розмірі 2,5 мільйона євро, до якої можуть додатися ще 2 мільйони євро у вигляді різноманітних бонусів. Окрім того, Динамо Загреб включило в договір пункт, за яким клуб отримає відсоток від суми можливого майбутнього перепродажу захисника.

Вже цього тижня 18-річний захисник вирушить до Мілана для проходження медичного огляду та підписання контракту. Якирович розпочне свій шлях в Італії у складі Інтера U23. У боротьбі за центрбека "нерадзуррі" випередили австрійський Зальцбург.

Юний хорват відіграв 4 матчі за дорослу команду Динамо Загреб, дебютувавши у Лізі чемпіонів у поєдинку проти Мілана. У молодіжних збірних Хорватії центральний захисник відіграв 18 матчів.

Нагадаємо, що нещодавно хавбек міланського Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу отримав м'язову травму та пропустить близько трьох тижнів.

