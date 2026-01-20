Інтер узгодив трансфер 18-річного таланта Динамо Загреб

Міланський Інтер завершив оформлення трансферу перспективного хорватського захисника Леона Якировича із загребського Динамо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Фінансова складова угоди передбачає гарантовану виплату в розмірі 2,5 мільйона євро, до якої можуть додатися ще 2 мільйони євро у вигляді різноманітних бонусів. Окрім того, Динамо Загреб включило в договір пункт, за яким клуб отримає відсоток від суми можливого майбутнього перепродажу захисника.

Вже цього тижня 18-річний захисник вирушить до Мілана для проходження медичного огляду та підписання контракту. Якирович розпочне свій шлях в Італії у складі Інтера U23. У боротьбі за центрбека "нерадзуррі" випередили австрійський Зальцбург.

Юний хорват відіграв 4 матчі за дорослу команду Динамо Загреб, дебютувавши у Лізі чемпіонів у поєдинку проти Мілана. У молодіжних збірних Хорватії центральний захисник відіграв 18 матчів.

Нагадаємо, що нещодавно хавбек міланського Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу отримав м'язову травму та пропустить близько трьох тижнів.