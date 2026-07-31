Закликали зупинити війну: фани естонського клубу підтримали Україну під час матчу Ліги конференцій

Уболівальники Левадії вивісили банер на підтримку України під час матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2026/27 проти шведського Гетеборга.

Про це повідомив співзасновник Польського інституту спортивної дипломатії Бартоломей Банасевич у своєму профілі в соцмережі Х.

Фанати естонського клубу розгорнули синьо-жовтий прапор та банер з написом "Stop War" ("Зупиніть війну").

Фанати Левадії підтримали Україну x.com/babanasiewicz

Левадія 30 липня вдруге поспіль поступилася Гетеборгу (1:3). Сумарний рахунок за двома поєдинками – 3:4 на користь шведів.

Нагадаємо, що уболівальники данського Копенгагена під час першого матчу проти житомирського Полісся у кваліфікації Ліги конференцій вивісили банер на підтримку України. Тоді як фани грецького ПАОКа вивішували російський прапор під час першої гри проти київського Динамо у Лізі Європи.