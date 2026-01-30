Українська правда
Жирона достроково припинила співпрацю з голкіпером збірної Хорватії

Софія Кулай — 30 січня 2026, 18:02
Домінік Лівакович
ФК Жирона

Іспанська Жирона оголосила про відхід із команди хорватського голкіпера Домініка Ліваковича.

Про це повідомляє сайт "червоно-білих".

Співпраця з 31-річним воротарем, який має контракт із турецьким Фенербахче до кінця червня 2028 року, достроково була розірвана.

Раніше була інформація, що Лівакович хоче перебратись у загребське Динамо, за який вже провів 293 поєдинки (233 пропущені голи та 138 "сухих" ігор).

Цікаво, що портал Transfermarkt вже повідомляє про перехід футболіста у Хорватію. Щоправда, тут мова йде не про повноцінний трансфер, а лише оренду до кінця поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що Домінік перейшов у Жирону на правах оренди. Однак не провів у футболці каталонського клубу жодного матчу.

Також за свою кар'єру хорватський воротар пограв за Загреб (108 зустрічей) та одну гру за другу команду загребського Динамо. За його спиною 71 поєдинок за національну команду.

Відзначимо, що Жирона солідно підсилила свою воротарську позицію. За команду Ваната та Циганкова до кінця цього сезону на правах оренди виступатиме німецький голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген.

