Визначився перший учасник Ліги чемпіонів-2026/27

Барселона стала першою командою, яка кваліфікувалась в основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє Football Meets Data.

Підопічні Фліка забезпечили собі це право після перемоги над Райо Вальєкано (1:0) у матчі 29 туру Ла Ліги. Єдиний гол у тій грі забив Рональд Араухо.

Завдяки цьому каталонський гранд забезпечив собі місце у четвірці найкращих чемпіонату Іспанії. Барселона має перевагу у 29 очок над п'ятим Бетісом і вже стала недосяжною для андалусійців.

Команда Фліка вже у березні стала першою командою-учасницею основного етапу Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Загалом у турнірі зіграє 36 колективів, а прямі путівки туди отримають 26 клубів.

