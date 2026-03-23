Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився перший учасник Ліги чемпіонів-2026/27

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 11:41
UEFA

Барселона стала першою командою, яка кваліфікувалась в основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє Football Meets Data.

Підопічні Фліка забезпечили собі це право після перемоги над Райо Вальєкано (1:0) у матчі 29 туру Ла Ліги. Єдиний гол у тій грі забив Рональд Араухо.

Завдяки цьому каталонський гранд забезпечив собі місце у четвірці найкращих чемпіонату Іспанії. Барселона має перевагу у 29 очок над п'ятим Бетісом і вже стала недосяжною для андалусійців.

Команда Фліка вже у березні стала першою командою-учасницею основного етапу Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Загалом у турнірі зіграє 36 колективів, а прямі путівки туди отримають 26 клубів.

Нагадаємо, що напередодні легенда Барселони Ліонель Мессі перевершив гольове досягнення Пеле. Сталось це в матчі Нью-Йорк Сіті – Інтер Маямі.

Барселона Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Останні новини