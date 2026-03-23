Мессі перевершив гольове досягнення Пеле

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 10:28
Ліонель Мессі
ФК Інтер Маямі

Аргентинський нападник Ліонель Мессі напередодні перегнав легендарного Пеле за голами зі штрафних ударів.

Форвард Інтер Маямі відзначився відзначився взяттям воріт у матчі проти Нью-Йорк Сіті в регулярному чемпіонаті МЛС. В ньому "чаплі" здобули виїзну перемогу з рахунком 3:2.

Другий м'яч своєї команди саме зі штрафного удару забив 38-річний аргентинець. Цей гол став 71-м для Мессі.

Він дозволив Ліонелю піднятись у рейтингу гравців, які найбільше відзначались зі штрафних. Тепер 8-разовий володар "Золотого м'яча" вийшов на "чисту" другу сходинку, перегнавши "Короля футболу", а пальму першості утримує інший бразилець – Жунінью Пернамбукано.

Рекордсмени за кількістю голів зі штрафних ударів

  • 1. Жунінью Пернамбукано – 77 (Бразилія)
  • 2. Ліонель Мессі – 71 (Аргентина)
  • 3. Пеле – 70 (Бразилія)
  • 4-5. Роналдінью – 66 (Бразилія)
  • 4-5. Віктор Легротальє – 66 (Аргентина)

Зазначимо, ще це був 901-гол у кар'єрі Ліонеля Мессі. Напередодні він став лише другим гравцем в історії, кому підкорилась ця ювілейна позначка.

