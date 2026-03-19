Думав ніхто не побачить: зірку Барселони помітили на трибунах матчу ЛЧ під час колупання в носі

Під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів між Барселоною та Ньюкаслом камери вихопили доволі кумедний контраст за участю травмованих гравців каталонців.

Захисник Жюль Кунде спокійно спостерігав за грою зі сторони, демонструючи елегантний образ і повну зосередженість, ніби перебував не на футбольному матчі, а на світському заході.

Натомість Алехандро Бальде, який сидів поруч, вразив тим, що колупався в носі, що миттєво стало вірусним епізодом у соцмережах.

Контраст між двома футболістами швидко розлетівся мережею: один – стиль і стриманість, інший – максимально життєвий і незручний момент.

📸 - Kounde is enjoying the game in style while Balde's finger is in his nose. pic.twitter.com/bwqKkf9AVO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 18, 2026

При цьому сама гра перетворилася на справжнє шоу. Барселона на Камп Ноу буквально знищила суперника, розгромивши Ньюкасл з рахунком 7:2.

