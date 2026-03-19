Думав ніхто не побачить: зірку Барселони помітили на трибунах матчу ЛЧ під час колупання в носі
Під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів між Барселоною та Ньюкаслом камери вихопили доволі кумедний контраст за участю травмованих гравців каталонців.
Захисник Жюль Кунде спокійно спостерігав за грою зі сторони, демонструючи елегантний образ і повну зосередженість, ніби перебував не на футбольному матчі, а на світському заході.
Натомість Алехандро Бальде, який сидів поруч, вразив тим, що колупався в носі, що миттєво стало вірусним епізодом у соцмережах.
Контраст між двома футболістами швидко розлетівся мережею: один – стиль і стриманість, інший – максимально життєвий і незручний момент.
При цьому сама гра перетворилася на справжнє шоу. Барселона на Камп Ноу буквально знищила суперника, розгромивши Ньюкасл з рахунком 7:2.
Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів.