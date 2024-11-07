УЄФА назвала збірну 4 туру Ліги чемпіонів
УЄФА визначила символічну збірну за підсумками матчів 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба організації.
На жаль, не потрапили до списку півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який допоміг своїй команді здобути першу перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів (він потрапив до символічної збірної туру за версію авторитетних статистичних порталів SofaScore та Whoscored), а також український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який допоміг уникнути клубу рогромної поразки від Баварії.
Команда 4 туру Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Воротар: Майк Меньян (Мілан)
Захисники: Науель Моліна (Атлетико Мадрид), Ісак Х'єн (Аталанта), Тіло Керер (Монако), Альфонсо Девіс (Баварія)
Півзахисники: П'єр Ле-Мелу (Брест), Малік Тільман (ПСВ), Ніколас Кюн (Селтік), Луїс Діас (Ліверпуль)
Нападники: Віктор Дьокереш (Спортинг), Карім Конате (РБ Зальцбург)
Нагадаємо, Шахтар переміг Янг Бойз у 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів. З іншими результатами матчів можно ознайомитися за цим посиланням.