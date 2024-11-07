УЄФА назвала збірну 4 туру Ліги чемпіонів

УЄФА визначила символічну збірну за підсумками матчів 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На жаль, не потрапили до списку півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який допоміг своїй команді здобути першу перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів (він потрапив до символічної збірної туру за версію авторитетних статистичних порталів SofaScore та Whoscored), а також український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який допоміг уникнути клубу рогромної поразки від Баварії.

Команда 4 туру Ліги чемпіонів за версією УЄФА

Воротар: Майк Меньян (Мілан)

Захисники: Науель Моліна (Атлетико Мадрид), Ісак Х'єн (Аталанта), Тіло Керер (Монако), Альфонсо Девіс (Баварія)

Півзахисники: П'єр Ле-Мелу (Брест), Малік Тільман (ПСВ), Ніколас Кюн (Селтік), Луїс Діас (Ліверпуль)

Нападники: Віктор Дьокереш (Спортинг), Карім Конате (РБ Зальцбург)

Нагадаємо, Шахтар переміг Янг Бойз у 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів. З іншими результатами матчів можно ознайомитися за цим посиланням.