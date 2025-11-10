Українська правда
Олег Дідух — 10 листопада 2025, 18:54
Три гравці Атлетіко пропустять наступний матч збірної Аргентини
Хуліан Альварес
Три гравці Атлетіко Мадрид не зможуть взяти участь у наступному товариському матчі збірної Аргентини проти Анголи.

Про це повідомляє OneFootball.

Йдеться про захисника Науеля Моліну, хавбека Джуліано Сімеоне та форварда Хуліана Альвареса. Справа в тому, що для поїздки в Анголу необхідно пройти вакцинацію від жовтої лихоманки, а вказане вище тріо не встигло її пройти.

Матч Ангола – Аргентина відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Це буде єдиний поєдинок для аргентинців у листопадову паузу на матчі національних збірних.

Минулого тижня лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив про те, що хотів би виступити на чемпіонаті світу 2026 року в США, на якому команда Ліонеля Скалоні буде захищати свій титул, завойований у 2022 році в Катарі.

