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Рома працює над трансфером захисника збірної Аргентини

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 21:46
Рома працює над трансфером захисника збірної Аргентини
Науель Моліна
Getty Images

Правий захисник Атлетико Мадрид і збірної Аргентини Науель Моліна може продовжити кар'єру в Ромі.

Про це повідомляє Філіппо Біафора.

За його інформацією, Рома запропонувала за 28-річного гравця 13 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів. Атлетико Мадрид готовий продати Моліну влітку поточного року.

Рома переключилася на кандидатуру Моліни після того, як переговори з Феєнордом щодо Живаріо Ріда перестали просуватися.

Контракт Моліни з Атлетико Мадрид діє до літа 2027 року, трансферна вартість захисника оцінюється в 15 мільйонів євро. На рахунку вінгбека 1 гол у 65 матчах за збірну Аргентини.

Раніше Фулгем відхилив пропозицію Роми щодо колишнього вінгера донецького Шахтаря Кевіна.

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