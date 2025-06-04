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Атлетико включився у боротьбу за одного з лідерів Мілана

Олег Дідух — 4 червня 2025, 14:05
Атлетико включився у боротьбу за одного з лідерів Мілана
Тео Ернандес
Getty Images

Атлетико Мадрид зацікавлений у підписанні флангового захисника Мілана та збірної Франції Тео Ернандеса.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі головним претендентом на 27-річного француза є Аль-Хіляль. Клуб із Саудівської Аравії вже узгодив з Міланом умови трансферу, італійський клуб може отримати 30+5 мільйонів євро. Проте сам гравець ще не дав згоду на переходу в Аль-Хіляль, чим і намагається скористатися Атлетико.

Іспанський клуб пропонує Мілану включити в угоду свого захисника Науеля Моліну. Проте Мілан такий варіант відхилив: він хоче отримати за свого гравця лише гроші.

Керівництво Аль-Хіляля сподівається, що переконати Ернандеса перейти в їхній клуб зможе Сімоне Індзагі, який вчора покинув Інтер і незабаром очолить клуб із Саудівської Аравії.

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