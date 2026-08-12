Рома підписала захисника збірної Аргентини

Правий захисник Атлетико Мадрид і збірної Аргентини Науель Моліна став гравцем Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Умови трансферу та терміни дії контракту не розголошуються. За інформацією ЗМІ, 28-річний аргентинець обійшовся Ромі в 18 мільйонів євро з урахуванням бонусів. У складі італійського клубу Моліна виступатиме під 20-м номером.

На рахунку 28-річного захисника 1 гол у 65 матчах за збірну Аргентини, з якою він став чемпіоном світу 2022 року на фіналістом ЧС-2026.

Моліна вже знайомий із італійським футболом: у 2020 – 2022 роках він виступав за Удінезе.

Напередодні повідомлялося про те, що Рома може підписати ще одного гравця на правий фланг – бразильця Луїса Енріке з міланського Інтера.