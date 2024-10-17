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Лідери Барселони повернулися до тренувань із загальною групою

Андрій Яросименко — 17 жовтня, 14:50
Лідери Барселони повернулися до тренувань із загальною групою
Дані Ольмо
ФК Барселона

Низка гравців каталонської Барселони повернулися до тренувань із загальною групою після травм.

Про це повідомляє журналіст Адріа Альбетс.

За його інформацією, Дані Ольмо, Фермін Лопес та Гаві, які відновлювалися від серйозних травм тренувалися разом з іншими футболістами. Також завершують відновлення Ламін Ямал та Роберт Левандовський, які отримали незначні пошкодження під час міжнародної паузи на матчі збірних.

Нагадаємо, Ольмо травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Іспанії проти Жирони (4:1). У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Гаві є вихованцем Барселони, у сезоні 2024/25 футболіст на поле не виходив через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді 2023 року.

Напередодні до складу "блаугранас" повернувся Френкі де Йонг. Наразі в лазареті Барселони перебувають Рональд Араухо, Ансу Фаті, Марк Берналь та Андрес Крістенсен. Раніше до них доєднався Марк-Андре тер Штеген, який вибув до кінця сезону через травму коліна.

Барселона Гаві Роберт Левандовський Дані Ольмо Ламін Ямал

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