Флік анонсував повернення двох лідерів Барселони

Головний тренер Барселони Ганс-Діттер Флік заявив, що основні півзахисники команди Френкі де Йонг та Гаві найближчим часом повернуться на поле.

Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я бачу багато хороший прогрес на тренуваннях, я задоволений Френкі... Гаві також добре справляється. Вони збільшують темп і можуть нам допомогти. Будемо дивитися наступного тижня", – заявив Флік.

🔵🔴 Hansi Flick on Frenkie de Jong: "I see a lot of good things in training, I'm happy with Frenkie's progress... and Gavi is also doing well".



"They are increasing the pace. They can help us. We will see from next week". pic.twitter.com/aB2JYwn8aE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 де Йонг був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми, через які він також не зміг взяти участь у Євро-2024 за збірну Нідерландів.

Зазначимо, що в лазареті Барселони також перебувають Рональд Араухо, Ансу Фаті, Марк Берналь, Андрес Крістенсен та Фермін Лопес. Напередодні до них доєднався Марк-Андре тер Стеген, який вибув до кінця сезону через травму коліна.

Наступний матч каталонці проведуть завтра, 28 вересня, на виїзді проти Осасуни. Поєдинок відбудеться в межах 8 туру, початок – о 22:00 за київським часом.