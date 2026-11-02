Манчестер Юнайтед може підписати захисника Барселони

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше вже повідомлялося про те, що через брак ігрової практики Бальде хоче покинути Барселону вже у січні поточного року. Головним претендентом на 23-річного захисника називається Манчестер Юнайтед, який уже цікавився гравцем влітку поточного року.

Очікується, що Барселона не чинитиме перешкод можливому трансферу Бальде, а отримані коште планує інвестувати в підсилення центру захисту.

Контракт Бальде з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро. У поточному сезоні Бальде взяв участь у 4 матчах Барселони в усіх турнірах, сумарно провівши на полі всього 116 хвилин.