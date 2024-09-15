Півзахисник Барселони травмувався у матчі з Жироною Циганкова

Півзахисник Барселони Дані Ольмо травмувався у переможному матчі клубу проти Жирони Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Barca Times.

Зазначимо, що плеймейкер каталонців Ольмо вийшов на матч у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем на 47 хвилині поєдинку. Проте іспанець отримав травму і був замінений на 61 хвилині.

Тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував пошкодження гравця.

"Почекаємо до завтра. Надіюсь, що там нічого серйозного", – сказав Флік.

🚨🎙️| Flick: "Olmo? We will wait until tomorrow. I hope it's nothing serious." #fcblive pic.twitter.com/X9105iMAdg — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 15, 2024

У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Барселона придбала іспанського півзахисника у літнє трансферне вікно. Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року. У ньому прописана клаусула в 500 мільйонів євро.