Півзахисник Барселони травмувався у матчі з Жироною Циганкова
Дані Ольмо
ФК Барселона
Півзахисник Барселони Дані Ольмо травмувався у переможному матчі клубу проти Жирони Віктора Циганкова.
Про це повідомляє Barca Times.
Зазначимо, що плеймейкер каталонців Ольмо вийшов на матч у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем на 47 хвилині поєдинку. Проте іспанець отримав травму і був замінений на 61 хвилині.
Тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував пошкодження гравця.
"Почекаємо до завтра. Надіюсь, що там нічого серйозного", – сказав Флік.
У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.
Нагадаємо, Барселона придбала іспанського півзахисника у літнє трансферне вікно. Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року. У ньому прописана клаусула в 500 мільйонів євро.