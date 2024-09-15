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Півзахисник Барселони травмувався у матчі з Жироною Циганкова

Володимир Кук — 15 вересня, 21:39
Півзахисник Барселони травмувався у матчі з Жироною Циганкова
Дані Ольмо
ФК Барселона

Півзахисник Барселони Дані Ольмо травмувався у переможному матчі клубу проти Жирони Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Barca Times.

Зазначимо, що плеймейкер каталонців Ольмо вийшов на матч у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем на 47 хвилині поєдинку. Проте іспанець отримав травму і був замінений на 61 хвилині.

Тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував пошкодження гравця.

"Почекаємо до завтра. Надіюсь, що там нічого серйозного", – сказав Флік.

У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Барселона придбала іспанського півзахисника у літнє трансферне вікно. Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року. У ньому прописана клаусула в 500 мільйонів євро.

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