Де Брейне високо оцінив силу збірної України попри розгромну поразку від Бельгії

Лідер Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне задоволений розгромною перемогою над Україною в матчі-відповіді за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Слова футболіста передає HLN.

"Це було все або нічого. Ми просто повинні були йти вперед. Мабуть, іноді краще грати з ножем біля горла. Було важливо і необхідно здобути позитивний результат. Це додає впевненості на наступний раз. Тепер ми знаємо, що навіть проти такої сильної команди, як Україна, ми можемо створювати моменти та грати добре", – сказав де Брейне.

Також півзахисник прокоментував виступ Ромелу Лукаку, який у цьому матчі відзначився двічі. Ще один гол нападник забив у першій грі.

"Ромелу завжди буде забивати свої голи, якщо ви будете створювати йому моменти. Він настільки ефективний. Він ніколи цього не втратить, навіть якщо колись піде на пенсію".

Нагадаємо, "синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Зазначимо, що українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.