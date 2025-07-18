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Левандовський готовий повернутися до збірної Польщі

Олексій Мурзак — 18 липня 2025, 22:10
Левандовський готовий повернутися до збірної Польщі
Роберт Левандовський
Getty Images

Нападник Барселони Роберт Левандовський готовий повернутися до збірної Польщі.

Про це повідомляє Goal.pl.

При чому форвард не має наміру ставити будь-які умови, як наприклад повернення капітанської пов'язки.

За інформацією видання, Левандовський хотів би обговорити це питання з новим тренером, однак незалежно від рішення, він повернеться до збірної.

Нагадаємо, що гравець відмовився виступати за національну команду після конфлікту з головним тренером Міхалом Пробежем. Згодом Пробеж подав у відставку, а його місце зайняв Ян Урбан.

Раніше Урбан запевнив, що робитиме все можливе для того, щоби зірковий форвард повернувся в національну команду.

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Роберт Левандовський

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