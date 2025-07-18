Нападник Барселони Роберт Левандовський готовий повернутися до збірної Польщі.

Про це повідомляє Goal.pl.

При чому форвард не має наміру ставити будь-які умови, як наприклад повернення капітанської пов'язки.

За інформацією видання, Левандовський хотів би обговорити це питання з новим тренером, однак незалежно від рішення, він повернеться до збірної.

Нагадаємо, що гравець відмовився виступати за національну команду після конфлікту з головним тренером Міхалом Пробежем. Згодом Пробеж подав у відставку, а його місце зайняв Ян Урбан.

Раніше Урбан запевнив, що робитиме все можливе для того, щоби зірковий форвард повернувся в національну команду.