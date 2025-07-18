Левандовський готовий повернутися до збірної Польщі
Роберт Левандовський
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Нападник Барселони Роберт Левандовський готовий повернутися до збірної Польщі.
Про це повідомляє Goal.pl.
При чому форвард не має наміру ставити будь-які умови, як наприклад повернення капітанської пов'язки.
За інформацією видання, Левандовський хотів би обговорити це питання з новим тренером, однак незалежно від рішення, він повернеться до збірної.
Нагадаємо, що гравець відмовився виступати за національну команду після конфлікту з головним тренером Міхалом Пробежем. Згодом Пробеж подав у відставку, а його місце зайняв Ян Урбан.
Раніше Урбан запевнив, що робитиме все можливе для того, щоби зірковий форвард повернувся в національну команду.