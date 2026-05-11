Левандовський розповів, де може продовжити кар’єру
Зірковий польський форвард Барселони Роберт Левандовський розповів про те, де може продовжити кар'єру.
Слова нападника наводить Ніколо Скіра.
"Я поки що не знаю свого майбутнього і що я буду робити. Є варіант продовжити кар'єрі в лізі нижчого рівня. Я вислухаю пропозиції і тоді ухвалю рішення", – заявив 37-річний поляк.
Контракт Левандовського з Барселоною діє до кінця червня поточного року, продовження угоди малоймовірне.
Агент поляка намагався працевлаштувати гравця в Серії А, проте інтерес Ювентуса та Мілана до форварда знизився. Нещодавно Левандовський отримав щедру пропозицію від клубу МЛС Чикаго Файр.
У поточному сезоні на рахунку поляка 18 голів і 4 асисти в 43 матчах за Барселону в усіх турнірах.