Барселона націлилась на чемпіона Європи: каталонці готові пожертвувати молодим вихованцем

Центральний захисник міланського Інтера Алекссандро Бастоні є пріоритетною трансферною ціллю каталонської Барселони.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що можливий перехід 26-річного оборонця безпосередньо залежить від результатів виборів президента іспанського гранда. У такому трансфері Бастоні особисто зацікавлений спортивний директор "блаугранас" Деку.

Водночас каталонці не проти продати в інший клуб 22-річного лівого захисника Алехандро Бальде, який виступає за першу команду з літа 2022-го. За його спиною 160 матчів за "блаугранас" (3 голи та 21 асист) та контракт до кінця червня 2028 року.

Щодо Бастоні, то італійський захисник пов'язаний угодою з Інтером теж до 30 червня 2028-го. Алессандро виступає за "нерадзуррі" з літа 2019-го, коли покинув Парму. Відтоді провів у футболці міланського гранда 293 поєдинки (8 м'ячів та 30 голових передач).

Портал Transfermarkt оцінює вартість Бастоні у 80 мільйонів євро. Нагадаємо, що у 2021 році Алессандро став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

Раніше повідомлялось, що Барселона також зацікавлена у придбанні Йошко Гвардіола з Манчестер Сіті.