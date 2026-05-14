Президент Порту спростував чутки про підписання Левандовського

Президент Порту Андре Віллаш Боаш заперечив інформацію про те, що клуб працює над підписанням зіркового нападника Роберта Левандовського.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

"Як ви можете собі уявити, для нас фінансово неможливо навіть подумати про Левандовського", – сказав Віллаш Боаш.

Чутки про інтерес Порту до Левандовського з'явилися на фоні припинення переговорів щодо продовження контракту з Барселоною та втратою інтересу до поляка з боку Мілана та Ювентуса.

Раніше повідомлялося про те, що Левандовський отримав щедру пропозицію від клубу МЛС Чикаго Файр.

У поточному сезоні на рахунку Левандовського 18 голів і 4 асисти у 44 матчах за Барселону в усіх турнірах. Контракт із каталонцями діє до кінця червня.