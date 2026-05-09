Левандовський отримав щедру пропозицію в МЛС

Зірковий польський форвард каталонської Барселони Роберт Левандовський отримав пропозицію із МЛС.

Про це повідомляє As.

За їхньою інформацією, у підписанні 37-річного ветерана зацікавлений американський Чикаго Файр. Він запропонував нападнику контракт із зарплатою в 20 мільйонів на рік – це значно більше тієї суми, на яку Левандовський наразі може розраховувати в європейському футболі.

Нагадаємо, контракт Левандовського з Барселоною діє до кінця червня поточного року. Раніше повідомлялося про те, що італійські топклуби, Мілан і Ювентус, втратили інтерес до підписання форварда.

У поточному сезоні на рахунку поляка 18 голів і 4 асисти в 42 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.