Тренується у спеціальній масці: Левандовський може зіграти проти Атлетика
Нападник Барселони Роберт Левандовський відновив тренування з командою після перелому лівої очної ямки.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
37-річний форвард змушений носити спеціальну маску. Попри це він може бути готовим до наступного матчу каталонців, який відбудеться 7 березня проти Атлетика.
Зазначимо, що поляк травмувався у поєдинку з Вільярреалом. У нього діагностували перелом лівої очної ямки, через який він пропустив матч-відповідь Кубку Іспанії проти Атлетико (3:0).
Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобув шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 32 матчі, в яких він забив 14 голів і віддав 3 асисти.
Напередодні повідомлялося, що Левандовський уже найближчим часом може змінити клубну прописку.