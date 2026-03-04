Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренується у спеціальній масці: Левандовський може зіграти проти Атлетика

Олександр Булава — 4 березня 2026, 21:40
Тренується у спеціальній масці: Левандовський може зіграти проти Атлетика
Роберт Левандовський
Барселона

Нападник Барселони Роберт Левандовський відновив тренування з командою після перелому лівої очної ямки.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

37-річний форвард змушений носити спеціальну маску. Попри це він може бути готовим до наступного матчу каталонців, який відбудеться 7 березня проти Атлетика.

Зазначимо, що поляк травмувався у поєдинку з Вільярреалом. У нього діагностували перелом лівої очної ямки, через який він пропустив матч-відповідь Кубку Іспанії проти Атлетико (3:0).

Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобув шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 32 матчі, в яких він забив 14 голів і віддав 3 асисти.

Напередодні повідомлялося, що Левандовський уже найближчим часом може змінити клубну прописку.

Барселона Роберт Левандовський

Барселона

Подвійний удар для Барселони: обидва ключові крайні захисники вибули через травми після матчу з Атлетико
Розбивач сердець: відомий бренд презентував вибухові бутси для зірки Барселони
Барселона націлилася на результативного захисника Тоттенгема
Фанати Барселони атакували автобус Атлетико перед матчем Кубку Іспанії
За крок до камбеку: Барселона розгромила Атлетико, але пустила мадридців у фінал Кубку Іспанії

Останні новини