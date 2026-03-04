Тренується у спеціальній масці: Левандовський може зіграти проти Атлетика

Нападник Барселони Роберт Левандовський відновив тренування з командою після перелому лівої очної ямки.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

37-річний форвард змушений носити спеціальну маску. Попри це він може бути готовим до наступного матчу каталонців, який відбудеться 7 березня проти Атлетика.

Зазначимо, що поляк травмувався у поєдинку з Вільярреалом. У нього діагностували перелом лівої очної ямки, через який він пропустив матч-відповідь Кубку Іспанії проти Атлетико (3:0).

🚨🇵🇱 Robert Lewandowski recovers and can be available for Barcelona’s next game at San Mames wearing a mask following his injury. pic.twitter.com/jOC8gdKhnI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026

Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобув шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 32 матчі, в яких він забив 14 голів і віддав 3 асисти.

Напередодні повідомлялося, що Левандовський уже найближчим часом може змінити клубну прописку.