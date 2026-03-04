За крок до камбеку: Барселона розгромила Атлетико, але пустила мадридців у фінал Кубку Іспанії

Барселона здобула впевнену перемогу над мадридським Атлетико у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії, проте завершила виступи у турнірі за сумою двох поєдинків.

Каталонці на власному полі здолали мадридський клуб із рахунком 3:0. Головним героєм зустрічі став Марк Берналь, який оформив дубль – він відзначався на 29-й та 72-й хвилинах з передач Ламіна Ямаля та Жоау Канселу. Ще один м'яч перед самою перервою (на 45+5 хвилині) ударом з пенальті забив Рафінья.

Кубок Іспанії – Півфінал

3 березня

Барселона – Атлетико 3:0 (2:0) (перший матч – 0:4)

Голи: 1:0 – 29 Берналь, 2:0 – 45+5 Рафінья (пенальті), 3:0 – 72 Берналь

Попри такий потужний виступ, Барселоні не вистачило всього одного голу, щоб перевести це протистояння в екстратайми. Відтак путівку до вирішального матчу за трофей здобули "матрацники".

Нагадаємо, що доля фіналіста багато в чому вирішилася ще 12 лютого під час першої гри команд у півфіналі Кубку. Тоді Атлетико на домашньому стадіоні розтрощив каталонців із рахунком 4:0.

Суперником мадридців у фіналі Кубку Іспанії стане переможець пари Реал Сосьєдад – Атлетик Більбао. Їхній другий півфінальний поєдинок відбудеться 4 березня о 22:00 (у першій зустрічі Сосьєдад здобув перемогу з рахунком 1:0).