Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишню зірку Барселони Піке дискваліфікували на 6 матчів

Сергій Шаховець — 6 травня 2026, 20:50
Колишню зірку Барселони Піке дискваліфікували на 6 матчів
Жерар Піке
Getty Images

Колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке отримав дискваліфікацію за свою поведінку на матчі Сегунди Андорра – Альбасете (0:1).

Про це повідомляє Marca.

Згідно зі звітом судді Алонсо де Ена Вольфа, кілька членів піренейського клубу, в тому числі власник Андорри Жерар Піке, звернулися до суддівської бригади після фінального свистка.

Зокрема, ексфутболіст Барселони вів себе демонстративно зухвало та погрожував суддівській бригаді. Повідомляється, що Піке сказав арбітрам: "В іншій країні вас би побили, але тут, в Андоррі, ми цивілізовані".

За цей інцидент Піке отримав шестиматчеву дискваліфікацію та двомісячне відсторонення від футбольної діяльності. Покарання також отримали інші представники Андорри.

Крім того, Дисциплінарний комітет федерації оштрафував піренейський клуб на 1500 євро, а також частково закрив президентську ложу та VIP-зону стадіону на два матчі. У разі повторного порушення Андоррі загрожує зняття трьох очок.

Нагадаємо, що Жерар Піке завершив ігрову кар'єру у 2022 році. У складі Барселони він здобув 31 трофей, а зі збірною Іспанії ставав чемпіоном світу та Європи. У 2018 році Піке придбав ФК Андорру.

Читайте також :
Фото Розповів про глобальний спортивний феномен Kings League: легенда Барселони провів лекцію в Гарварді
Альбасете Андорра Барселона Сегунда Жерар Піке

Жерар Піке

Розповів про глобальний спортивний феномен Kings League: легенда Барселони провів лекцію в Гарварді
Юний талант Барселони придбав маєток Піке та Шакіри і заспівав легендарну "Waka Waka" із молодшим братом
Скандальна зірка Барселони має намір придбати шикарний маєток, в якому проживали Піке та Шакіра
Перший матч Блохи, або як Ліонель Мессі дебютував за дорослу Барселону
Вкрала гімн ЧС-2010 і мільйони для Африки: колишню дружину легенди Барселони підозрюють в обмані

Останні новини