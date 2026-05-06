Колишню зірку Барселони Піке дискваліфікували на 6 матчів

Колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке отримав дискваліфікацію за свою поведінку на матчі Сегунди Андорра – Альбасете (0:1).

Згідно зі звітом судді Алонсо де Ена Вольфа, кілька членів піренейського клубу, в тому числі власник Андорри Жерар Піке, звернулися до суддівської бригади після фінального свистка.

Зокрема, ексфутболіст Барселони вів себе демонстративно зухвало та погрожував суддівській бригаді. Повідомляється, що Піке сказав арбітрам: "В іншій країні вас би побили, але тут, в Андоррі, ми цивілізовані".

За цей інцидент Піке отримав шестиматчеву дискваліфікацію та двомісячне відсторонення від футбольної діяльності. Покарання також отримали інші представники Андорри.

Крім того, Дисциплінарний комітет федерації оштрафував піренейський клуб на 1500 євро, а також частково закрив президентську ложу та VIP-зону стадіону на два матчі. У разі повторного порушення Андоррі загрожує зняття трьох очок.

Нагадаємо, що Жерар Піке завершив ігрову кар'єру у 2022 році. У складі Барселони він здобув 31 трофей, а зі збірною Іспанії ставав чемпіоном світу та Європи. У 2018 році Піке придбав ФК Андорру.