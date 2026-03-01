Барселона втратила зіркового нападника перед матчем з Атлетико

Барселона підтвердила травму польського нападника Роберта Левандовського.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні 37-річний форвард вийшов на заміну в матчі з Вільярреалом. За понад 20 хвилин він не лише встиг відзначитися забитим м'ячем, але й отримав травму.

Лікарі у Левандовського діагностували перелом лівої очної ямки. Він пропустить матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетико. Точні терміни відновлення наразі невідомі.

Зазначимо, що поле Роберт покидав без жодних ознак пошкодження.

Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобувши шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 32 матчі, в яких він забив 14 голів і віддав 3 асисти.

Матч з Атлетико відбудеться 3 березня. У першому поєдинку каталонці поступились з рахунком 0:4.

Напередодні повідомлялося, що Левандовський уже найближчим часом може змінити клубну прописку.