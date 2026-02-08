Українська правда
Левандовський отримав велику пропозицію: де може продовжити кар'єру форвард Барселони

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 15:44
Польський нападник Роберт Левандовський уже найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, 37-річний форвард отримав привабливу фінансову пропозицію від Чикаго Файр. Клуб з МЛС зі всіх сил намагається переконати поляка долучитися до свого проєкту.

Керівництво "вогняних" запропонувало зірковому бомбардиру контракт на два роки з дуже високою зарплатою. Чикаго Файр хоче підписати Левандовського в липні на правах вільного агента, адже в нього 30 червня завершується угода з Барселоною.

Зазначається, що Роберт ще не дав своєї згоди. Він має також декілька пропозицій від європейських та саудівських клубів.

Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За них він провів 175 матчів, у яких забив 114 голів і віддав 23 асисти, здобувши при цьому шість трофеїв.

Раніше повідомлялось, що Барселона розглядає можливість продовження контракту з Левандовським

