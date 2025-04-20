Лестер в матчі з Ліверпулем встановив ганебний "рекорд" АПЛ

Лестер програв Ліверпулю в матчі 33 туру чемпіонату Англії та встановив черговий у своїй історії жахливий "рекорд".

Про це повідомляє Opta.

"Лисиці" не можуть забити у дев'яти домашніх матчах поспіль, чого ще ніколи не вдавалось жодного клубу вищого дивізіону.

9 - Leicester have become the first team in top-flight history to go nine consecutive home league games without scoring. Shy. pic.twitter.com/jkuJjn85Rh — OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2025

Раніше це "досягнення" належало Сандерленду, який не міг забити вісім матчів поспіль на домашній арені в сезоні-1976/77.

Сіті програли Ньюкаслу, Челсі, Вест Гему, обом манчестерським клубам, Брентфорду, Арсеналу, Евертону та Ліверпулю із загальним рахунком 0:21. Зазначимо, що поразка від "скаузерів" зафіксувала достроковий виліт Лестера з АПЛ.

Раніше Саутгемптон оформив виліт до Чемпіоншипу з АПЛ, який став найшвидшим в історії ліги.