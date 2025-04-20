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Лестер в матчі з Ліверпулем встановив ганебний "рекорд" АПЛ

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 22:25
Лестер в матчі з Ліверпулем встановив ганебний рекорд АПЛ
Джеймі Варді
Лестер Сіті

Лестер програв Ліверпулю в матчі 33 туру чемпіонату Англії та встановив черговий у своїй історії жахливий "рекорд".

Про це повідомляє Opta.

"Лисиці" не можуть забити у дев'яти домашніх матчах поспіль, чого ще ніколи не вдавалось жодного клубу вищого дивізіону.

Раніше це "досягнення" належало Сандерленду, який не міг забити вісім матчів поспіль на домашній арені в сезоні-1976/77.

Сіті програли Ньюкаслу, Челсі, Вест Гему, обом манчестерським клубам, Брентфорду, Арсеналу, Евертону та Ліверпулю із загальним рахунком 0:21. Зазначимо, що поразка від "скаузерів" зафіксувала достроковий виліт Лестера з АПЛ.

Раніше Саутгемптон оформив виліт до Чемпіоншипу з АПЛ, який став найшвидшим в історії ліги.

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