Лестер в матчі з Ліверпулем встановив ганебний "рекорд" АПЛ
Джеймі Варді
Лестер Сіті
Лестер програв Ліверпулю в матчі 33 туру чемпіонату Англії та встановив черговий у своїй історії жахливий "рекорд".
Про це повідомляє Opta.
"Лисиці" не можуть забити у дев'яти домашніх матчах поспіль, чого ще ніколи не вдавалось жодного клубу вищого дивізіону.
Раніше це "досягнення" належало Сандерленду, який не міг забити вісім матчів поспіль на домашній арені в сезоні-1976/77.
Сіті програли Ньюкаслу, Челсі, Вест Гему, обом манчестерським клубам, Брентфорду, Арсеналу, Евертону та Ліверпулю із загальним рахунком 0:21. Зазначимо, що поразка від "скаузерів" зафіксувала достроковий виліт Лестера з АПЛ.
Раніше Саутгемптон оформив виліт до Чемпіоншипу з АПЛ, який став найшвидшим в історії ліги.