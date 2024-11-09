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Команда Гвардіоли вперше в історії програла 4 матчі поспіль

Микола Дендак — 9 листопада 2024, 21:58
Команда Гвардіоли вперше в історії програла 4 матчі поспіль
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Манчестер Сіті програв Брайтону в матчі 11 туру Англійської Прем'єр-ліги. Це четверта поспіль поразка команди Жузепа Гвардіоли, що є рекордною серією для наставника.

Про це повідомляє Opta Joe.

Також Ман Сіті програє 4 поєдинки поспіль вперше з серпня 2006 року, коли Стюарт Пірс очолював клуб.

За цей час "містяни" програли в 1/8 Кубку ліги проти Тоттенгема, поступилися Борнмуту в 10 турі АПЛ та розгромно програли Спортингу в 4 турі Ліги чемпіонів.

Наразі Манчестер Сіті посідає 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та має в активі 23 очки, у першого Ліверпуля – 25 балів і гра в запасі.

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