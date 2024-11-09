Команда Гвардіоли вперше в історії програла 4 матчі поспіль

Манчестер Сіті програв Брайтону в матчі 11 туру Англійської Прем'єр-ліги. Це четверта поспіль поразка команди Жузепа Гвардіоли, що є рекордною серією для наставника.

Про це повідомляє Opta Joe.

Також Ман Сіті програє 4 поєдинки поспіль вперше з серпня 2006 року, коли Стюарт Пірс очолював клуб.

1 - Pep Guardiola has lost four games in a row in all competitions for the very first time in his managerial career, while Manchester City have lost four straight games for the first time since August 2006, when Stuart Pearce was manager of the club. Unthinkable. pic.twitter.com/yAnz6ct8dn — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2024

За цей час "містяни" програли в 1/8 Кубку ліги проти Тоттенгема, поступилися Борнмуту в 10 турі АПЛ та розгромно програли Спортингу в 4 турі Ліги чемпіонів.

Наразі Манчестер Сіті посідає 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та має в активі 23 очки, у першого Ліверпуля – 25 балів і гра в запасі.