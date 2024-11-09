Команда Гвардіоли вперше в історії програла 4 матчі поспіль
Жузеп Гвардіола
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Манчестер Сіті програв Брайтону в матчі 11 туру Англійської Прем'єр-ліги. Це четверта поспіль поразка команди Жузепа Гвардіоли, що є рекордною серією для наставника.
Про це повідомляє Opta Joe.
Також Ман Сіті програє 4 поєдинки поспіль вперше з серпня 2006 року, коли Стюарт Пірс очолював клуб.
За цей час "містяни" програли в 1/8 Кубку ліги проти Тоттенгема, поступилися Борнмуту в 10 турі АПЛ та розгромно програли Спортингу в 4 турі Ліги чемпіонів.
Наразі Манчестер Сіті посідає 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та має в активі 23 очки, у першого Ліверпуля – 25 балів і гра в запасі.