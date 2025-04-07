Ньюкасл розгромив Лестер у 31 турі АПЛ

Ньюкасл на виїзді розгромив Лестер у матчі 31 туру чемпіонату Англії. Команда Едді Хау вирішила долю матчу на свою користь вже у першому таймі, забивши три м’ячі ще до 35-ї хвилини зустрічі. Дубль оформив Джейкоб Мерфі.

В другому таймі Ньюкасл впевнено довів справу до перемоги. "Сороки" набрали 53 очки та піднялися на п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Від Челсі команда Хау відстає лише за додатковими показниками.

Для Лестера ця поразка стала восьмою поспіль. Команда залишається на передостанньому, 19 місці в турнірній таблиці з 17 балами в активи та 15-бальним відставанням від рятівного 17 місця.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

31 тур, 7 квітня

Лестер – Ньюкасл – 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 2 Мерфі, 0:2 – 11 Мерфі, 0:3 – 34 Барнс

В неділю, 6 квітня, манчестерське дербі завершилося нульовою нічиєю.