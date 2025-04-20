Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Слідом за Саутгемптоном: ще один клуб АПЛ достроково вилетів у Чемпіоншип

Олексій Мурзак — 20 квітня 2025, 20:50
Слідом за Саутгемптоном: ще один клуб АПЛ достроково вилетів у Чемпіоншип
x.com/LCFC

Сьогодні, 20 квітня, пройшов матч чергового туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Лестер Сіті зустрічався з Ліверпулем.

Господарі у цій зустрічі зазнали поразки з рахунком 0:1. Після цієї осічки "лиси" втратили навіть теоретичні шанси на збереження прописки в еліті.

Наразі команда Ністелроя відстає від рятівного 17-го місця на 18 очок, максимум вона може добрати ще 15 балів.

Зазначимо, що Лестер вилетів із АПЛ у перший же рік після повернення до найсильнішої британської ліги.

Як відомо, Лестер став другою командою, яка з наступного сезону не гратиме в АПЛ, раніше за "лисиць" всі шанси на збереження прописки втратив Саутгемптон.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лестер Сіті Ліверпуль Саутгемптон Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Чемпіонат Англії, АПЛ

Асист Зінченка допоміг Арсеналу розгромити Іпсвіч, Ліверпуль зафіксував виліт Лестера з АПЛ
Артета прокоментував заміну лідера Арсенала в матчі з Іпсвічем
Зробив асист і вперше за довгий час відіграв всі 90 хвилин: відома оцінка Зінченка за матч проти Іпсвіча
Аморім: Результат матчу з Вулвергемптоном дуже засмучує
МЮ має найгіршу статистику домашніх матчів в АПЛ за останні 62 роки

Останні новини