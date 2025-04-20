Слідом за Саутгемптоном: ще один клуб АПЛ достроково вилетів у Чемпіоншип
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Сьогодні, 20 квітня, пройшов матч чергового туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Лестер Сіті зустрічався з Ліверпулем.
Господарі у цій зустрічі зазнали поразки з рахунком 0:1. Після цієї осічки "лиси" втратили навіть теоретичні шанси на збереження прописки в еліті.
Наразі команда Ністелроя відстає від рятівного 17-го місця на 18 очок, максимум вона може добрати ще 15 балів.
Зазначимо, що Лестер вилетів із АПЛ у перший же рік після повернення до найсильнішої британської ліги.
Як відомо, Лестер став другою командою, яка з наступного сезону не гратиме в АПЛ, раніше за "лисиць" всі шанси на збереження прописки втратив Саутгемптон.