МЮ має найгіршу статистику домашніх матчів в АПЛ за останні 62 роки

Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового жахливого "досягнення".

Про це повідомляє Opta.

"Манкуніанці" програли вісім домашніх матчів у чемпіонаті Англії, що є найгіршим результатом в історії команди з сезону-1962/63 – тоді їх було дев'ять.

8 - Manchester United have lost eight Premier League home games this season, their most defeats at Old Trafford in a league campaign since 1962-63 (9). Unfamiliar. pic.twitter.com/Ow5oZ8H9Gb — OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2025

За підсумками 33 турів Манчестер Юнайтед розмістився на 14 місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 38 очок. Попри жахливий сезон, поразка Іпсвіча зафіксувала збереження "червоними дияволами" місця в АПЛ на наступний сезон.

Зазначимо, що наступний домашній матч в межах чемпіонату Англії підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.

Раніше МЮ вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом чемпіонату.