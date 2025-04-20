МЮ має найгіршу статистику домашніх матчів в АПЛ за останні 62 роки
Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового жахливого "досягнення".
Про це повідомляє Opta.
"Манкуніанці" програли вісім домашніх матчів у чемпіонаті Англії, що є найгіршим результатом в історії команди з сезону-1962/63 – тоді їх було дев'ять.
За підсумками 33 турів Манчестер Юнайтед розмістився на 14 місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 38 очок. Попри жахливий сезон, поразка Іпсвіча зафіксувала збереження "червоними дияволами" місця в АПЛ на наступний сезон.
Зазначимо, що наступний домашній матч в межах чемпіонату Англії підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.
Раніше МЮ вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом чемпіонату.