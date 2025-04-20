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МЮ має найгіршу статистику домашніх матчів в АПЛ за останні 62 роки

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 18:43
МЮ має найгіршу статистику домашніх матчів в АПЛ за останні 62 роки
Рубен Аморім
Getty Images

Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового жахливого "досягнення".

Про це повідомляє Opta.

"Манкуніанці" програли вісім домашніх матчів у чемпіонаті Англії, що є найгіршим результатом в історії команди з сезону-1962/63 – тоді їх було дев'ять.

За підсумками 33 турів Манчестер Юнайтед розмістився на 14 місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 38 очок. Попри жахливий сезон, поразка Іпсвіча зафіксувала збереження "червоними дияволами" місця в АПЛ на наступний сезон.

Зазначимо, що наступний домашній матч в межах чемпіонату Англії підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.

Раніше МЮ вперше за 132 роки програв половину домашніх матчів за ходом чемпіонату.

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