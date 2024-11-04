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Найгірший старт в історії: Манчестер Юнайтед провалив початок АПЛ сезону-2024/25

Микола Дендак — 4 листопада, 00:50
Найгірший старт в історії: Манчестер Юнайтед провалив початок АПЛ сезону-2024/25
Каземіро
ФК Манчестер Юнайтед

За 10 стартових турів Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед набрав лише 12 очок, що є найгіршим показником клубу в історії турніру.

Про це повідомляє Squawka.

До цього рекордним зі знаком мінус показником були 13 балів. Такий старт в АПЛ у клубу був двічі: в сезонах 2019/20 та 2014/15.

Що цікаво, минулий розіграш 2023/24 також знаходиться в топі найгірших стартів. Тоді команда за 10 турів набрала 15 очок, як і в сезоні-2016/17.

Нагадаємо, напередодні команду очолив наставник Спортинга Рубен Аморім. Він візьметься до виконання своїх обов’язків під час міжнародної паузи. Зазначимо, що Рубен став наймолодшим тренером МЮ з 1970 року.

Попередник португальця, Ерік тен Гаг напередодні вперше прокоментував звільнення з клубу. Він звернувся до вболівальників та подякував їм за підтримку.

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