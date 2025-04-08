Лестер програв Ньюкаслу та встановив жахливий "рекорд" АПЛ

Лестер програв свій восьмий матч поспіль в межах чемпіонату Англії та встановив жахливий "рекорд" турніру.

Про це повідомляє ESPN.

Жоден з клубів ліги не програвав таку кількість матчів, не забивши при цьому жодного гола. Востаннє таке траплялось у сезоні-1976/77 із Сандерлендом.

"Лиси" програли Ньюкаслу, Челсі, Вест Гему, обом манчестерським клубам, Брентфорду, Арсеналу та Евертону із загальним рахунком 0:20.

Наразі Лестер посідає 19 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 17 очок. Вулвергемптон, який розмістився на "рятівному" 17 місці, набрав 32 очки.

Напередодні Саутгемптон оформив виліт до Чемпіоншипу з АПЛ, який став найшвидшим в історії ліги.