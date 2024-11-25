Нідерландський ексфорвард мадридського Реала, Манчестер Юнайтед та низки інших клубів Рууд ван Ністелрой може очолити Лестер, який нещодавно звільнив з посади головного тренера Стіва Кларка.

Про це пише The Sun.

За інформацією видання, ван Ністелрой незабаром пройде співбесіду з керівництвом клубу, аби обговорити деталі угоди та плани на сезон.

Раніше повідомлялося, що на посаду тренера Лестера претендують одразу два екснаставники Челсі.

Водночас інформувалося, що Ністелрой взагалі може очолити клуб другої Бундесліги Гамбург.

Нагадаємо, ван Ністелрой покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, яку обіймав тимчасово після звільнення Еріка тен Гага. Раніше інтерес до нідерландця приписували Вест Гему та іншому клубу Чемпіоншипу, Бернлі.