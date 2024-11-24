Ван Ністелрой може очолити клуб другої Бундесліги

Нідерландський ексфорвард мадридського Реала, Манчестер Юнайтед та низки інших клубів Рууд ван Ністелрой може очолити клуб другої німецької Бундесліги Гамбург.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Після звільнення німецького наставника Штеффена Баумгарта керівництво "ротгозе" вирішило звернути увагу на кандидатуру колишнього нападника команди. Зазначається, що раніше 48-річного нідерландця вже розглядали, як потенційного тренера Гамбурга, однак зробили вибір на користь Баумгарта.

🚨🔷 Excl | Hamburger SV are considering Ruud van Nistelrooy ✔️



Following the dismissal of Steffen Baumgart, #HSV are now exploring several options.



48-year-old van Nistelrooy (formerly a striker at HSV) is on the list and has already been discussed internally. Van Nistelrooy… pic.twitter.com/hYYI8BQ9cP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 24, 2024

Напередодні ван Ністелрой покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, яку обіймав тимчасово після звільнення Еріка тен Гага. Раніше інтерес до нідерландця приписували Вест Гему, а також клубів Чемпіоншипу, Бернлі та Ковентрі.

Під керівництвом ван Ністелроя Манчестер Юнайтед провів 4 матчі, в яких здобув 3 перемоги при 1 нічиїй. У 2022 – 2023 роках він очолював ПСВ Ейндховен.

Рууд ван Ністелрой виступав за Гамбург у період з січня 2010 по липень 2011 рік. За німецький клуб нідерландець провів 44 матчі, забив 17 голів та віддав 3 асисти.

Наразі Гамбург розташувався на 8 сходинці турнірної таблиці. Відставання від лідируючого Падерборна складає 4 очки, а до зони перехідних матчів команду відділяє 2 залікових пункти.