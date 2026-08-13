Власники Лестера виставили клуб на продаж
Власники Лестера, сім'я Срівадханапрабха, виставили клуб на продаж.
Про це повідомляє The Athletic.
За їхньою інформацією, власники розіслали потенційним інвесторам брошуруз докладним описом клубу та всіх його активів, включно з академією, стадіоном і новою тренувальною базою, на яку клуб переїхав лише 6 років тому.
Сумарно власники хочуть отримати за клуб 300 мільйонів доларів, хоча, найімовірніше, продати клуб вдасться лише за значно меншу суму (близько 200 мільйонів). В 2010 році сім'я Срівадханапрабха придбала клуб за 35 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, в 2016 році Лестер сенсаційно став чемпіоном Англії. Проте в останні роки клуб зазнає збитків, і за підсумками минулого сезону вилетів у Лігу 1 – третій за силою дивізіон чемпіонату Англії.