Найсексуальніша футболістка світу похизувалася ідеальною фігурою у спокусливій фотосесії

Зірка Лестера та збірної Швейцарії Аліша Леманн знову привернула увагу підписників у соцмережах. 27-річна футболістка опублікувала серію ефектних фотографій, продемонструвавши новий стильний образ.

На одному зі знімків Леманн позує на ліжку в бордовому спортивному топі та коротких шортах, підкресливши свою підтягнуту фігуру.

На інших світлинах спортсменка постала в обтислих легінсах, кепці та куртці в такій самій кольоровій гамі.

"Сезон бордового розпочався", – лаконічно підписала фотосесію швейцарка, представивши новий образ від спортивного бренду Alo.

Нагадаємо, минулого сезону Аліша виступала за Лестер, куди перейшла після періоду в італійських клубах Ювентус і Комо. Незважаючи на те, що команді не вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, швейцарку визнали найкращою гравчинею сезону за версією вболівальників.

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Раніше повідомлялося, що Леманн показала домашнє тренування із новим бойфрендом.