Фанати Лестера обурилися через призначення російської порноакторки амбасадоркою головного спонсора клубу

Навколо англійського Лестера спалахнув скандал через рішення головного спонсора клубу залучити до співпраці відому порноакторку Єву Елфі.

Компанія BC Game, логотип якої розміщений на передній частині ігрової форми команди, оголосила про призначення дівчини амбасадоркою бренду.

Партнерство було представлене у вівторок за допомогою відео в соціальних мережах. Така новина викликала обурення серед уболівальників Лестера, зокрема фанатська організація Foxes Trust висловила відкрите невдоволення рішенням компанії.

Welcome to BC Game @EvaElfie! Let the fun begin 😏 https://t.co/xzLJ4uBOx7 — BC Game (@bcgame) November 3, 2026

Представники вболівальників заявили, що азартні ігри та порнографія можуть мати руйнівні наслідки для життя людей, особливо молоді. На їхню думку, подібна співпраця об'єднує дві суперечливі сфери та фактично пов'язує їх із самим футбольним клубом.

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У Foxes Trust також нагадали, що ще від моменту укладення спонсорської угоди з букмекерською компанією вважали таке рішення відмовою Лестера від власних цінностей. Тепер же призначення Єви Елфі лише посилило невдоволення фанатів.

https://t.co/tBevooiNdL — Foxes Trust (@foxestrust) November 4, 2026

Своєю чергою, керівник BC Game Алі "Ако" Муханнед заявив, що Єва побудувала міцні відносини з ігровою та кіберспортивною спільнотами завдяки захопленню цією сферою та регулярному створенню контенту.

У Лестері також відреагували на ситуацію. Представники клубу повідомили, що занепокоєння вболівальників уже передали головному спонсору, а сторони ведуть переговори щодо пошуку взаємоприйнятного рішення.

Leicester City Football Club recognises the concerns raised about recent developments involving our Principal Partner, BC GAME. We have raised these concerns directly with BC GAME and are working with the company to explore a mutually acceptable resolution. Given the ongoing discussions and operational implications, BC GAME branding will remain on the Men’s First Team shirts for Friday’s FA Cup tie at Oxford City. — Leicester City (@LCFC) November 6, 2026

Раніше повідомлялося, що відома ескортниця та володарка гучного секс-рекорду стала амбасадоркою англійського клубу.