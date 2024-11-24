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Клуб АПЛ звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 24 листопада 2024, 20:48
Клуб АПЛ звільнив головного тренера
Стів Купер
lcfc.com

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Лестер звільнив Стіва Купера з посади головного тренера після незадовільних результатів команди.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Також звільнено асистента тренера Алана Тейта та аналітика Стіва Рендса. Тимчасово тренувальний процес візьме під свій контроль Бен Доусон.

Купер очолив Лестер улітку 2024 року після того, як Енцо Мареска пішов на підвищення у Челсі.

За останні п'ять матчів "лиси" здобули лише одну нічию та зазнали чотирьох поразок.

Після 12 турів Лестер знаходиться на 16 місці, маючи в активі лише 10 очок. У своєму останньому матчі під керівництвом Купера "лиси" програли Челсі.

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