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Відразу два екснаставники Челсі претендують на посаду головного тренера Лестера

Руслан Травкін — 25 листопада 2024, 12:23
Відразу два екснаставники Челсі претендують на посаду головного тренера Лестера
Грем Поттер
Getty images

Англійський Лестер можуть очолити екстренери лондонського Челсі Грем Поттер або Френк Лемпард.

Про це пише Leicestermercury.co.uk.

Напередодні "лиси" відправили у відставку Стіва Кларка, тому активно шукають йому заміну.

Поттер вважається фаворитом, але і Лемпард має хороші шанси. Англійські фахівці розглядалися і на посаду наставника Роми, але керівництво "вовків" обрало Клаудіо Раньєрі.

Лестер влітку повернувся в АПЛ. Команда за 12 матчів набрала 10 очок і посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лестер Сіті Грем Поттер Френк Лемпард

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