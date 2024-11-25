Відразу два екснаставники Челсі претендують на посаду головного тренера Лестера

Англійський Лестер можуть очолити екстренери лондонського Челсі Грем Поттер або Френк Лемпард.

Про це пише Leicestermercury.co.uk.

Напередодні "лиси" відправили у відставку Стіва Кларка, тому активно шукають йому заміну.

Поттер вважається фаворитом, але і Лемпард має хороші шанси. Англійські фахівці розглядалися і на посаду наставника Роми, але керівництво "вовків" обрало Клаудіо Раньєрі.

Лестер влітку повернувся в АПЛ. Команда за 12 матчів набрала 10 очок і посідає 16-те місце в турнірній таблиці.