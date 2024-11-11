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Манчестер Юнайтед оголосив про відхід ван Ністелроя

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 20:00
Манчестер Юнайтед оголосив про відхід ван Ністелроя
Руд ван Ністелрой
manutd.com

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой покинув свою посаду.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Ми вдячні за його внесок та те, як він підходив до своєї ролі протягом усього часу роботи у клубі. Він завжди буде дуже бажаним гостем на Олд Траффорд", – йдеться в повідомленні.

Разом з нідерландцем з клубу пішли Рене Гаке, Йелле тен Раувелар та Пітер Морель.

Ван Ністелрой влітку увійшов до тренерського штабу Еріка тен Гага, а після його звільнення тимчасово очолив команду наприкінці жовтня. За цей час МЮ здобув три перемоги та нічию.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой

Руд ван Ністелрой

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