Манчестер Юнайтед оголосив про відхід ван Ністелроя
Руд ван Ністелрой
manutd.com
Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой покинув свою посаду.
Про це йдеться в заяві клубу.
"Ми вдячні за його внесок та те, як він підходив до своєї ролі протягом усього часу роботи у клубі. Він завжди буде дуже бажаним гостем на Олд Траффорд", – йдеться в повідомленні.
Разом з нідерландцем з клубу пішли Рене Гаке, Йелле тен Раувелар та Пітер Морель.
Ван Ністелрой влітку увійшов до тренерського штабу Еріка тен Гага, а після його звільнення тимчасово очолив команду наприкінці жовтня. За цей час МЮ здобув три перемоги та нічию.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.
Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.