Ван Ністелрой може очолити клуб АПЛ

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой після відходу з Манчестер Юнайтед може очолити Вест Гем.

Про це пише Caughtoffside.

За інформацією видання, керівництво лондонського клубу незадоволене нинішнім головним тренером Хуленом Лопетегі та розглядає можливість його звільнення найближчим часом.

Колишній виконувач обов'язків головного тренера МЮ ван Ністелрой є головним кандидатом.

Вест Гем за 13 турів набрав 12 очок і посідає лише 14 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Під керівництвом Ван Ністелроя МЮ провів 4 матчі, в яких здобув 3 перемоги при 1 нічиїй. Також він тренував ПСВ.

Раніше повідомлялося, що тренером цікавиться клуб Чемпіоншипу Бернлі.