Йому має бути соромно: Леоненко принизив лідера Шахтаря

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував лідера Шахтаря Георгія Судакова за його слова про нагороду найкращому гравцю матчу з Янг Бойз (2:1) у Лізі чемпіонів.

Цитує Леоненка Sport-express.ua.

Після гри Судаков наголосив на важливості для нього нагороди від УЄФА.

"Мабуть, Судаков ніколи не стане футболістом, якщо таке говорить після Янг Бойз. Це треба дуже "багато"мізків мати. Якщо робити такі заяви, мабуть, хлопець – дуже серйозний. Навіщо щось комусь доводити, ти зобов'язаний радувати вболівальників, якщо ти серйозний футболіст.

Порада одна – працювати й мовчати! Краще мовчати і робити свою роботу. Після таких заяв я б на його місці задумався. Нічого собі, аж Янг Бойз обіграв! Мабуть, кар'єра вгору пішла. Навіть якщо ти обіграв Реал чи Манчестер Сіті, то завтра треба виходити та знову доводити, і перемагати.

А після Янг Бойз взагалі має бути соромно щось розповідати. Ці слова дивні й нікчемні. Хоча я не здивований. Вони самі себе зірками призначили. Подивимося, що далі буде", – заявив Леоненко.