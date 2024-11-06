УЄФА назвала найкращого гравця матчу Шахтар – Янг Бойз

Донецький Шахтар у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв швейцарський Янг Бойз (2:1).

УЄФА визначила найкращого гравця поєдинку.

Нагороду отримав півзахисник "гірників" Георгій Судаков. Півзахисник відіграв увесь матч та відзначився голом й результативною передачею.

"Він був найкращим гравцем на полі, включаючи чудовий гол і асист", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Судаков також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore – 8,8.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.