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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Шахтар – Янг Бойз

Олександр Булава — 6 листопада 2024, 22:31
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Шахтар – Янг Бойз
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Донецький Шахтар у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв швейцарський Янг Бойз (2:1).

УЄФА визначила найкращого гравця поєдинку.

Нагороду отримав півзахисник "гірників" Георгій Судаков. Півзахисник відіграв увесь матч та відзначився голом й результативною передачею.

"Він був найкращим гравцем на полі, включаючи чудовий гол і асист", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Судаков також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore – 8,8.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.

Янг Бойз Георгій Судаков Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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