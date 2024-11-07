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Пишаюся собою: Судаков – про нагороду найкращому гравцю матчу з Янг Бойз

Олександр Булава — 7 листопада 2024, 17:21
Пишаюся собою: Судаков – про нагороду найкращому гравцю матчу з Янг Бойз
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков заявив, що йому було важливо отримати нагороду УЄФА, як найкращому гравцю матчу з Янг Бойз (2:1) у 4 турі Ліги чемпіонів.

Хавбека цитує пресслужба донецького клубу.

"Це моя друга нагорода. Я, напевно, у першу чергу, як уже казав, пишаюся собою, тому що це дитяча мрія – вигравати нагороду MVP у Лізі чемпіонів. Але найголовніше, що виграла команда – для мене це позитивніше. Тому рухаємося далі.

Так, звісно, і зворушливо, і приємно. Й, напевно, це надважливо зараз для мене, тому що останнім часом стикнувся з якоюсь критикою від наших експертів, тож ці досягнення надають мені впевненості у майбутньому", – розповів Судаков.

Нагадаємо, у матчі з Янг Бойз Георгій відзначився голом і асистом. Українець став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА і увійшов до команди тижня в Лізі чемпіонів за версією SofaScore.

Янг Бойз Георгій Судаков Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Георгій Судаков

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