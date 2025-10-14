Українська правда
Він абсолютно не вміє оборонятися: Леоненко розніс захисника збірної України

Микола Дендак — 14 жовтня 2025, 11:30
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував захисника Шахтаря та збірної України Юхима Коноплю після матчу 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу проти Азербайджану.

Його слова передає Sport-express.ua.

Також Леоненко вважає, що серйозно здав капітан національної команди Микола Матвієнко.

"Нижче свого рівня завжди грає Конопля, навіть коли забиває. Скажу всоте – він абсолютно не вміє оборонятися. Дивно, чому цього не бачить Ребров. Не хочу радити, але я б на правий фланг ставив Михайличенка. Також іноді дивує капітан збірної, який дуже слабко виглядає. Матвієнко щось пристойно здав. Можливо, зірку зловив. Останнім часом він мені дуже не подобається", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.

