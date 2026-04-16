Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Треба звалювати, а не чекати, коли його виженуть: Леоненко – про кар'єру Луніна в Реалі

Денис Іваненко — 16 квітня 2026, 15:09
Андрій Лунін
Getty Images

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко оцінив гру Андрія Луніна в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Його слова передає Український футбол.

Епатажний експерт "пройшовся" по виступу воротаря Реала. Він заявив, що тому треба йти з команди, адже він не відповідає цьому рівню.

"15 квітня сміливо можна назвати Днем воротаря. Спочатку начудив Ноєр. Такі помилки не роблять у Лізі чемпіонів! Потім начудив Лунін, до чого вболівальники Реала вже звикли. З кутового пропустив: там Павлович міг м'яч і не чіпати, він все одно б залетів. Куди Лунін виходив – незрозуміло. Річ не в тім, що чотири чи п'ять м'ячів пропустив, а яких і коли. Ось у чому справа.

Реал узагалі грає на контратаках. Якщо їм віддати м'яч, вони не знають, що з ним робити. Біжать тільки Мбаппе та Вінісіус, всі інші потім на таксі під'їжджають. Ноєр помилився раз на 100 років, і то це пам'ятатимуть. А Лунін привозить постійно. Йому давним-давно самому треба звалювати з Реала, а не чекати, коли його виженуть. На такому рівні подібні помилки не пробачають", – сказав Леоненко.

Зазначимо, що на "Альянц Арені" Лунін здійснив п'ять сейвів. Це була його дев'ята гра в нинішньому сезоні. 

Нагадаємо, що мюнхенці перемогли з рахунком 4:3 (за сумою двох матчів 6:4). У півфіналі вони зіграють проти ПСЖ, який є чинним переможцем турніру.

Андрій Лунін Віктор Леоненко Реал Мадрид

Віктор Леоненко

Останні новини