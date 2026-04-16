Навіть не повірив, що це Ліга чемпіонів: ексфорвард Динамо розкритикував матч Баварія – Реал

Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко поділився враженнями від протистояння Баварії та Реала (4:3) в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Український футбол.

Експерт не розділив захват уболівальників від цього результативного поєдинку. Він заявив, що був розчарований рівнем гри, який продемонстрували команди.

"Я б не назвав його крутим. Для вболівальників – так, крутий, а взагалі я вчора навіть не повірив, що це Ліга чемпіонів. Ось це найстрашніше. Велика кількість голів – це добре для глядачів. А для тренерів і гравців це не особливо добре, тому що вчора був дуже-дуже слабкий рівень", – сказав Леоненко.

Також він розкритикував суддівство. Фахівець вважає, що рефері багато помилявся, при чому на користь Реала, який був незадоволений арбітражем.

"Ну і суддя. Не знаю, хто взагалі довірив Вінчичу судити Лігу чемпіонів... По суті, у Реала можна два голи забирати. Перший – коли Гюлер бив зі штрафного. Там просто впав Браїм Діас, Лаймер його навіть не чіпав. На повторі чітко видно, що він просто стояв. Ну а Гюлер зі штрафного добре пробив і забив. Другий гол, який можна скасувати – це коли забивав Мбаппе. Там Рюдігер відверто фолив, удар в обличчя, можна було й червону давати. Суддя вчора відсудив дуже слабо", – сказав Леоненко.

Зазначимо, що за сумою двох матчів Баварія перемогла з рахунком 6:4. У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенцям протистоятиме французький ПСЖ, який є чинним чемпіоном турніру.