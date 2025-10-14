Мало не затоптали: Леоненко – про головну проблему збірної України

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко виділив проблеми збірної України у матчі з Азербайджаном (2:1) у межах відбору на ЧС-2026.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Мене порадувало, що моменти є, а це вже добре. Виконати теж вийшло. Це показує, що Сергій Ребров працює над атакою і я його вітаю з реалізацією. Молодці, що тут ще сказати", – сказав він.

При цьому Леоненко зазначив, що в один момент Азербайджан грав, як бразильці.

"Але страх у футболістів і тренера, швидше за все, залишився. Після того, як ми забили, то знову опустилися. Був невеликий відрізок, коли азербайджанці перетворилися на бразильців і мало не затоптали наших футболістів. Добре, що ми зібралися після пропущеного і перемогли. Хотілося, щоб і далі все це було і нікуди не зникло", – заявив Леоненко.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.